شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. «المهندسين» بالإسكندرية تتعاقد مع 33 جهة علاجية وقرض حسن لأعضائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف نقابة المهندسين بالإسكندرية من إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتعاقدت لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، مع 33 جهة علاجية جديدة على مدار العام، بينما تم تنظيم 12 ندوة تثقيفية ويوم صحي مجاني وحملات علاجية بالتعاون مع عدد من الجهات العلاجية، بالإضافة إلى المشاركة مع الحملات القومية مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحملة القومية ضد الحصبة الألمانية.

ومن جهته، قال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، في تصريحات صحفية له، اليوم، إنه في ظل أزمة كورونا لم تتوقف الأنشطة الصحية وتم تنظيم 3 ندوات أونلاين في أزمة الكورونا، كما تم عقد 28 بروتوكولا مع جهات علاجية بموجب كارنيه النقابة.

وأضاف «كريم» أنه في إطار مساعدة شباب المهندسين تم عقد القرض الحسن للمهندسين تسهيلا عليهم في ظل أزمة كورونا، وفاز فيها 70 مهندس بقرض بقيمة 10 آلاف جنيه، وفاز 60 مهندس بقيمة قرض 5000 جنيه ليكون إجمالي قيمة القرض الحسن مبلغ مليون جنيه فقط لا غير، وتم إجراء القرعة علنية من خلال البث المباشر على صفحة النقابة الرسمية.