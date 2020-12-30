شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تلقينا 92 طلبا من شركات مختلفة بشأن تحويل المخلفات إلى طاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه فور إصدار مجلس الوزراء تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/ كيلو وات العام الماضي، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة الوزارة، ومشاركة الوازرات المعنية، حيث قامت وزارة البيئة، بوضع خارطة طريق لدخول مصرهذا المجال، وتم اعداد أدلة إرشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال.

وأشارت فؤاد، أنه في شهر إبريل من العام الجارى، قامت وزارة البيئة، بطرح إعلان لاستقبال الشركات الراغبة في تحويل المخلفات إلى طاقة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة، تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية.

وتضمنت المرحلة الأولى اختيار ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.