شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للتكنولوجيا تشكر وزير التعليم العالي لافتتاحه مقر دار العزل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الزيارة التي قام بها للجامعة وافتتاحه مقر دار العزل الجديد التابع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجاء هذا الشكر باسم رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب عقب الاحتفال بافتتاح دار العزل الذي تم تنفيذه في إطار تفعيل روح العمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة.

ودار العزل مجهزة بالكامل وفق أحدث المعايير الطبية، وبسعة 200 سرير، ويتكون من 5 أدوار مزودة بأحدث أنواع الأجهزة الطبية.

وفى نفس السياق، قام خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بإهداء الدكتور خالد عبدالغفار «درع الجامعة» تقديرًا له على جهوده التي يبذلها من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الجامعي ودعم المستشفيات الجامعية إلى جانب دوره الكبير في تطوير مجالات البحث العلمى بما يضع مصر في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.

وفى هذا الإطار، قرر «الطوخي» أنه يضع دار العزل تحت إشراف وزارة التعليم العالي ومجلس المستشفيات الجامعية لإدارة هذا المكان بما يتماشى مع سياسة الدولة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد «الطوخي» على أن الجامعة حريصة كل الحرص على هذا التوجه في مساعدة الدولة لمواجهة كورونا باعتبارها جامعة يعود تاريخها في تقديم تعليم متميز على مدار 25 عامًا منذ تأسيسها على يد رائدة التعليم في مصر الدكتورة سعاد كفافي، وذلك من خلال كل التخصصات الطبية التي تمتلكها الجامعة.

وزير التعليم العالى يفتتح "دار العزل" بمستشفي سعاد كفافي الجامعى

وزير التعليم العالى يفتتح "دار العزل" بمستشفي سعاد كفافي الجامعى