شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تكسر حاجز المليون مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن تخطي عدد المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية اليوم مليون مواطن.

وأشار «السبكى» إلى أن محافظة الإسماعيلية هي أول محافظة من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة تصل إلى هذا الرقم القياسي والذي سيتم بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بها قريبًا.

وأكد أن الإقبال الكبير من المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يأتي في إطار ثقة المواطن في قيادته السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يقدم كل أوجه الدعم ويذلل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية متميزة ومتكاملة ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وتابع: مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد يحقق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، ويسهم في تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض.

وأشاد «السبكي»، بدرجة الوعي العالية للمواطنين في محافظة الإسماعيلية، وذهابهم للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأشاد أيضًا بمجهودات فريق عمل وإدارة المشروع بالمحافظة والذي ساعد في الوصول إلى تسجيل رقم المليون مواطن ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وناشد باقي المواطنين من أبناء الإسماعيلية الذهاب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية لهم، وذلك لاستكمال عمليات التسجيل وفتح الملفات الفردية والعائيلة للأسرة، والوصول إلى نسبة 100% من إجمالي سكان المحافظة، وانتفاع الجميع بالخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها المنظومة الجديدة فور بدء التشغيل التجريبي لها بالإسماعيلية قريبًا.

وأكد على جودة الخدمات الصحية التي سيتم تقديمها للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء الإسماعيلية، من خلال منشآتها الصحية والبالغ عددها 54 مركز ووحدة صحية و12 مستشفى، ومنها هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء الإسماعيلية (مجمع الإسماعيلية الطبي)، والذي تم رفع كفاءته على أعلى مستوى بتكلفة 582 مليون جنيه، وبما سيشمله المجمع من تجهيزات طبية بأحدث التقنيات العالمية، وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى في مختلف التخصصات الطبية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالي المحافظة بالخدمات الصحية للمنظومة الجديدة.

ويضم (مجمع الإسماعيلية الطبي) 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

كما يضم المجمع (مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، والذي به 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.