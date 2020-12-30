شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلن تسيير 80 رحلة جوية وداخليه تقل 4681 راكبًا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسير غدا الخميس ٣١ ديسمبر ٦١ رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، تورونتو، الرياض، جدة، المدينة المنورة، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، الدمام، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، امستردام، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، عمان، مسقط، اديس أبابا، اكرا، ندچمينا، چوهانسبرج، و ١٣ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان و ٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٦٨١ راكب.

وتلتزم مصر للطيران، بتطبيق خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.