حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية لمواجهة كورونا بالقليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة المحلية والتنفيذيه بمجالس المدن والوحدات المحلية بالقليوبية بتنظيم حملات نظافة وتطهير وتعقيم داخل عدد من المنشآت في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ففى شبرا الخيمة قامت فرق التطهير باستكمال أعمال تطهير المنشآت والجهات الحكومية وقامت بتطهير مبنى الإدارة التعليمية بشرق شبرا الخيمة، وفي كفر شكر قامت الحملة بمتابعة تطهير المدارس والمصالح الحكومية بالوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين. وفي طوخ قامت الحملة بتعقيم الوحدات المحلية بقرية العمار وأجهور، وعدد من المنشآت لمواجهة فيروس كورونا. وأكد أحمد الوزيري رئيس المدينة، على استمرار حملات النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل منشآت الوحدات وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع حفاظا على صحة وأرواح المواطنين من فيروس كورونا. حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية حملات موسعة لتطهير المصالح الحكومية الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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