شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 5 ساعات.. انتظام الحركة المرورية بالطرق السريعة عقب اختفاء الشبورة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الحركة المرورية بالطرق السريعة والإقليمية في المنيا، عقب توقف أكثر من 5 ساعات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، حيث أعادت الإدارة العامة للمرور فتح الطرق لحركة سير السيارات.

فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واليومية للتغيرات المناخية، ورصد أي أحداث، وموافاة غرفة عمليات المحافظة أولا بأول .