شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ المجتمع الأكاديمى بحلول العام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى التهانى إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمى والعاملين بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بمناسبة العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب العالم.

ويحتفل العالم خلال الساعات المقبلة بالعام الميلادى الحديد 2021، وسط أمانى عالمية بالانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر تستعد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى انطلق فى مطلع شهر يناير المقبل وسط مجموعة من الضوابط والإجراءات للوقاية من فيروس كورونا بداية من الالتزام بارتداء الكمامة الطبية إضافة إلى مراعاة الإجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات.