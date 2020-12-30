شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لانفجار مطار عدن لدى وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة العربية، الصور الأولى للانفجار القوى الذى استهدف مطار عدن الدولى، بعد هبوط الطائرة التى تقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى المطار الدولى، أعقب ذلك اطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى.



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