شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلات سياحية خاصة من رومانيا لشرم الشيخ والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران ، تعاقد إدارة الرحلات الخاصة للخطوط الجوية بالشركة مع كبرى وكالات السياحة فى رومانيا على مجموعة من الرحلات من مدينتى بوخارست وكلوج الى مدينة شرم الشيخ والغردقة خلال عطلة الكريسماس بأحدث طائراتها من طرازي الايرباص A320Neo وA220-300 وطراز البوينج B737-800، وذلك استكمالاً لدور الشركة الوطنية مصر للطيران فى تنشيط الحركة السياحية إلي المقاصد المصرية، وتزامنا مع فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه من المقرر تنظيم 368 رحلة داخلية منتظمة وعارضة من الآن وحتى 15 يناير المقبل، بمعدل 107 رحلة الي شرم الشيخ، و80 رحلة الي الأقصر، و92 رحلة الي الغردقة، 86 رحلة الي أسوان ورحلتين الي كل من مرسى علم وطابا، بمتوسط 18 رحلة داخلية يوميا ، وذلك تزامناً مع أعياد الميلاد.