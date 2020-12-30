شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلات سياحية خاصة من رومانيا لشرم الشيخ والغردقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران ، تعاقد إدارة الرحلات الخاصة للخطوط الجوية بالشركة مع كبرى وكالات السياحة فى رومانيا على مجموعة من الرحلات من مدينتى بوخارست وكلوج الى مدينة شرم الشيخ والغردقة خلال عطلة الكريسماس بأحدث طائراتها من طرازي الايرباص A320Neo وA220-300 وطراز البوينج B737-800، وذلك استكمالاً لدور الشركة الوطنية مصر للطيران فى تنشيط الحركة السياحية إلي المقاصد المصرية، وتزامنا مع فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه من المقرر تنظيم 368 رحلة داخلية منتظمة وعارضة من الآن وحتى 15 يناير المقبل، بمعدل 107 رحلة الي شرم الشيخ، و80 رحلة الي الأقصر، و92 رحلة الي الغردقة، 86 رحلة الي أسوان ورحلتين الي كل من مرسى علم وطابا، بمتوسط 18 رحلة داخلية يوميا ، وذلك تزامناً مع أعياد الميلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تسير رحلات سياحية خاصة من رومانيا لشرم الشيخ والغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.