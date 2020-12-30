شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الخميس 31 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021. يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:- شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الجمعة 01 يناير 2021:- شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم السبت 02 يناير 2021:- شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الأحد 03 يناير 2021: شبورة مالية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الاثنين 04 يناير 2021 : شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 : شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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