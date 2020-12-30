بسبب أولوية تحميل الركاب.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين "سائقي التكاتك" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين سائقي التكاتك بسبب أولوية تحميل الركاب بالإسكندرية.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منشور يتضمن صورة لشخصين يحملان أسلحة بيضاء، وتجمع بعض الأشخاص حولهم بالإسكندرية.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين سائق مركبة توك توك "طرف أول"، و ثلاثة أشخاص وهم (سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية وإثنين آخرين) "طرف ثاني" جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وأن المشاجرة وقعت إثر حدوث مشادة كلامية بين سائقي مركبتي الـ"توك توك" على أولوية تحميل الركاب، فقام (سائق مركبة التوك توك "طرف ثاني")، بالاستعانة بباقي أفراد الطرف الثاني لاستعراض القوة، ومحاولة الاعتداء على "الطرف الأول" دون حدوث إصابات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة إثنين منهما "سلاح أبيض" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .