شرطة التموين: ضبط 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر داخل مخزن بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن إلكترونيات وكاميرات مراقبة، بحوزته 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر بمنطقة عابدين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد لتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط مسئول عن مخزن إلكترونيات وكاميرات مراقبة كائن بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وجميعها مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 6077 قطعة غيار أجهزة إلكترونية، وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.