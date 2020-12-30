الأموال العامة: ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من 4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأفادت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة سوهاج)، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب، والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مجزية.

وحصولها على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانـون.

كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.