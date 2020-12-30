ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام)، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والإتجار فيها.

وعثر رجال الأمن بداخلها على (طبنجة مفككة الأجزاء بالخزينة الخاصة بها، و3 فرد محلى الصنع، وعدد من الطلقات النارية، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع) .

كما تم ضبط (عامل - مقيم بدائرة المركز)، لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وعثر بداخلها على (3 فرد محلى الصنع، وعدد من الطلقات النارية، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع ) .

وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية، وحيازتهما للمضبوطات للإتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.