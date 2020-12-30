التقديم على العداد إلكترونيا.. "الكهرباء" تطلق 16 خدمة إلكترونية جديدة خلال 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

من المرتقب أن يشهد عام 2021 "ميكنة" جميع خدمات الكهرباء؛ وهو ما تقوم الشركة "القابضة لكهرباء مصر" بتنفيذه حاليًّا؛ بهدف تسهيل حصول أي مواطن على أي إحصائيات في أي وقت من خلال توافر البيانات، مما يوفر الوقت والمجهود على أي مواطن.

وتقدم "القابضة لكهرباء مصر" 16 خدمة بصفة كلية خلال فترة تتراوح من 6 أشهر حتى نهاية عام 2021.

ويستعرض "الخليج 365" خلال النقاط التالية، الخدمات التي ستطلقها "القابضة للكهرباء"، والتي تشمل ما يلي:

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودي، خدمة العملاء والدعم الفني.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغيير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.