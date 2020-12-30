شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المؤتمر السنوي لـ «المجلس المصري للشؤون الخارجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح السفير الدكتور عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنه تقرَر تأجيل عقد المؤتمر السنوي للمجلس والذي كان موعده 2 يناير القادم، وذلك لحين تحسُن الظروف الصحية الحالية التي تتزايد فيها حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، وحرصاً على سلامة أعضاء المجلس والمدعوين إلى المؤتمر السنوي والمشاركين، وبعد التشاور مع الجهات المعنية. يذكر أن المجلس اختار موضوع «الاستراتيجية المصرية للطاقة في شرق المتوسط» عنوانا لمناقشات مؤتمره السنوى الجديد. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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