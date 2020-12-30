شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تتخطى حاجز الألف حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء إلى 214 حالة، والوفيات إلى 60 حالة، فيما تخطت حالات الشفاء 1016 حالة

جاء ذلك في البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، والذي أشار إلى أنه تم تسجيل 18 حالة شفاء أمس و5 حالات إصابة دون تسسجيل حالات وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 1016 حالة، وعدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 214 حالة، بينما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 60 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة .

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الموجة الثانية للفيروس واتباع التعليمات الصادرة من أجهزة الدولة بهذا الشأن من ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة العامة وغسل الأيدي بالمياه وفركها بالمطهرات، إلى جانب مداومة أعمال التطهير والتعقيم لضمان عدم نقل العدوى .

وأشار إلى أن نسبة عدد حالات الوفاة ليست كبيرة قياسا إلى عدد السكان بالقياس مع المحافظات الأخرى، وأن الوضع في مصر عموما أفضل من الدول الأخرى بفضل جهود وإجراءات الدولة تجاه الجائحة .

ومن جهته، أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحي بشمال سيناء على جهود مديرية الصحة في مواجهة الجائحة ومواصلة إدارة التثقيف والإعلام الصحي تنفيذ ندواتها ولقاءاتها التوعية بخصوص كورونا عن طريق ندواتها بالمدارس وأماكن التجمعات تحت عنوان: «اعرف عدوك»، وتحذير المواطنين منها، خاصة الشباب والعاملين وباقي الفئات من المواطنين، وبالتزامن مع انتشار الموجة الثانية للفيروس الذي أصبح يهدد الجميع، مشيرا إلى انتشار المثقفين الصحيين في مختلف المواقع والأماكن المستهدفة للتوعية بكورونا والإعلان عن خطر الموجة الثانية، والقاء الضوء على خطة الدولة والجهات المعنية في مواجهتها والتحذير منها، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتلافيها والوقاية منها حماية لأنفسنا وأهلنا وجميع أفراد المجتمع وعلى مستوى الدولة .

ويحذر الدكتور حاسم حمدى المواطنين من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية، حيث أن الفترة القادمة هي الأصعب، وأنه لا يجب الاستهانة لأن الڤيروس ليس ببعيد عن كل منا، منبها بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمواصلات والأسواق وجميع الأماكن المغلقة والعيادات والمستشفيات، وغسل الأيدى بصفة مستمرة بالماء والصابون لمدة لاتقل عن ٢٠ ثانية، وتناول الخضروات الطازجة، على أن يتم الشراء أولا بأول والابتعاد عن المجمدات الفترة القادمة، وتناول الفاكهة المحتوية على فيتامين سي والزنك والحديد كالبرتقال واليوسفي والكيوي والموز، والأدوية المحتوية على فيتامين سي ومنها: ڤيتاسيد أقراص فوار أو سى ريتارد أقراص، إلى جانب الأدوية المحتوية على الزنك مثل: أوكازنك أو أكتوزنك أو يوتو زنك، على أن يتم أخذها عند الإحساس بالتعب فقط، وإعطاء الأولوية للفواكه الغنية بالفيتامينات .

وأعلن فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن طواقم التثقيف والإعلام الصحي موزعة على المدارس والعديد من الجهات لتكثيف التوعية في مواجهة كورونا، وحث المواطنين على تشديد الإجراءات في مواهة الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى سلسلة ندوات «حارب كورونا الفيروس» بالمدارس والمعاهد على مستوى المحافظة، واستعراض مجموعة من النصائح للحماية من كورونا العدو القاتل للإنسان، منها: عند السعال والعطس الحرص على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو المنديل الورقي والتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً وغسل اليدين، كذلك تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال .

كما يتولى المثقفون الصحيون توضيح أهمية صحة الإنسان والمخاطر التي تواجهه تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا وأمراض الشتاء والأمراض المعدية، وحثه على ضرورة الحفاظ على صحته في مواجهة الأمراض، واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، ونشر عدد من النصائح والارشادات الطبية التي يجب التمسك بها، باعتبار أن صحة كل إنسان بين يديه، ويجب الحرص عليها لضمان الوقاية من الأمراض .