شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تواصل الندوات للتوعية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حاسم حمدى، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، على جهود مديرية الصحة في مواجهة جائحة كورونا ومواصلة إدارة التثقيف والإعلام الصحى تنفيذ ندواتها ولقاءاتها التوعية بخصوص كورونا عن طريق ندواتها بالمدارس وأماكن التجمعات تحت عنوان «اعرف عدوك» وتحذير المواطنين منها خاصة الشباب والعاملين وباقى الفئات من المواطنين، وبالتزامن مع انتشار الموجة الثانية للفيروس الذي أصبح يهدد الجميع.

وأشار «حمدي»، إلى انتشار المثقفين الصحيين في مختلف المواقع والأماكن المستهدفة للتوعية بكورونا والإعلان عن خطر الموجة الثانية، وإلقاء الضوء على خطة الدولة والجهات المعنية في مواجهتها والتحذير منها، وضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لتلافيها والوقاية منها حماية لأنفسنا وأهلنا وجميع أفراد المجتمع وعلى مستوى الدولة.

وأعلن فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، أن طواقم التثقيف والاعلام الصحى موزعة على المدارس والعديد من الجهات لتكثيف التوعية في مواجهة كورونا، وحث المواطنين على تشديد الاجراءات في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى سلسلة ندوات «كورونا» بالمدارس والمعاهد على مستوى المحافظة.