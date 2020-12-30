شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 40 مليون جنيه لتدعيم قطاع الكهرباء بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، اعتماد ٤٠ مليون جنيه لخطة قطاع الكهرباء بالمدينة للعام المالي الحالي، وذلك لتدعيم مختلف أحياء وشوارع المدينة والمناطق السكنية.

واضاف «وجدي» في تصريحات لـ «المصري اليوم» أنه سيتم إحلال وتجديد عدد من أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة وإنارة المناطق المحرومة في مناطق شمال الأحياء، وحي جنوب وحي شمال، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق الغردقة الجونة حتى الكمين الشمالي ومنطقة الكوثر.

وأوضح أن خطة تدعيم قطاع الكهرباء تشمل المناطق الشعبية والمناطق التي يتم فيها تطوير العشوائيات.