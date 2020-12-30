شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة العريش يناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد مجلس مدينة العريش المواطنين بسرعة تقديم ملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ودفع مبلغ جدية التصالح.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، أنه لم يتبق سوى ساعات على انتهاء فترة قانون التصالح نظرا لانتهاء الموعد المحدد غدا الخميس، مهيبا بالمواطنين بسرعه الحضور إلى مركز خدمة المواطنين بمجمع المصالح بالعريش لتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص أو المباني المضافة على الرخصة ، وأنه لن يتم استلام ملفات بعد ذلك، وأن هذا للصالح العام وحتى لا يصبح المواطن عرضة لتنفيذ قانون الإزالات .

وأكد أنه أصدر تعليماته للعاملين بالمركز التكنولوجى لخدمه المواطنين باستمرار الأعمال حتى آخر موعد من المدة المحددة لخدمه الأهالي واستلام ملفاتهم لاستكمال إجراءات التصالح .