شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: غرامات على مخالفي قرارات الحكومة بخصوص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الموجة الثانية للفيروس واتباع التعليمات الصادرة من أجهزة الدولة بهذا الشأن من ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة العامة وغسل الأيدي بالمياه وفركها بالمطهرات، إلى جانب مداومة أعمال التطهير والتعقيم لضمان عدم نقل العدوى.

وأشار المحافظ إلى منع إقامة الأفراح والتجمعات وفرض غرامات على الجهات المخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، تصل إلى الإغلاق في حالة تكرار المهالفة، بجانب توقيع غرامات على المواطنين الغير مرتدين للكمامات الواقية في الأماكن العامة والمصالح الحكومية والمواصلات العامة.

وأضاف المحافظ، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والهلال الأحمر المصري ومجالس المدن لتطهير الشوارع والميادين العامة والمنشآت الحكومية ومنازل المواطنين.