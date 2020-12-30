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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يستعرض مع كهنة لوس أنجلوس خارطة العمل الرعوي الجديدة لـ2021 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعاً اليوم الأربعاء،عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت، بمجمع كهنة إيبارشية لوس أنجلوس، بمشاركة الأنبا سرابيون مطران الإيبارشية، والانبا سوريال والانبا أبراهام والأنبا كيرلس.
وشارك في اللقاء أيضًا الدياكونيون (الشمامسة المكرسون) الذين يخدمون بلوس أنجلوس والشمامسة وزوجات الآباء الكهنة.
وخلال اللقاء استعرض البابا خارطة طريق للعام الجديد على المستويين الشخصي والرعوي للعام 2021، وذلك من خلال كلمات رسالة بولس الرسول الأولى: «اِسْهَرُوا ٱثْبُتُوا فِي ٱلْإِيمَانِ كُونُوا رِجَالًا تَقَوَّوْا لِتَصِرْ كُلُّ أُمُورِكُمْ فِي مَحَبَّةٍ».
وعقب انتهاء اللقاء حرص قداسة البابا على الإجابة على أسئلة المشاركين في اللقاء الذي امتد لحوالي ساعتين.
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