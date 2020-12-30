شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش عددًا من الملفات الهامة مع القيادات التنفيذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات ومنها موقف إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخطة العام المالي وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد صقر مدير إدارة المرور، والعقيد حازم عيسي مدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق الحيوية.

ناقش المحافظ ملف إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن المحافظة تستهدف إقامة محطات للغاز الطبيعي بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم خلال العام المالي الحالي 2020/2021 الانتهاء من تنفيذ وبدء التشغيل لعدد 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي (3 محطات بمركز قنا – محطة بمركز ابوتشت – محطة بمركز قـفط ) بالتنسيق بين شركتي كارجاس للغاز الطبيعي والتعاون للبترول.

وأضاف «الداودي» أنه يجري التنسيق مع الشركتين لإقامة 6 محطات أخرى خلال العام المالي القادم بمراكز (نجع حمادي – قنا – قـفط– قوص – نقادة) يليهم مراكز (فرشوط- دشنا- الوقف) في الخطة اللاحقة.

وأضاف أن المحافظة تحرص على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، حيث يسهم استخدام الغاز في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر وتقليل حجم استيراد منتجات الوقود، فضلا عن أن سعره المنخفض يتناسب مع كافة المجتمع.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ مسئولي الوحدات المحلية وشركة غاز الاقاليم بتسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بتوصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية والتي لم تنته بعد من طلاء واجهاتها والعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات تصالح وكذا توصيل الغاز للعقارات التي يوجد بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة بمتابعة إلغاء جميع المناسبات والاحتفالات وغلق كافة الأماكن المغلقة المخصصة لغرض اقامة المناسبات والالتزام بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن توقيع العقوبة على المخالفين لارتداء الكمامة بغرامة تقدر بـ50 جنيها، كما وجه بالمرور على المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع غرامة تقدر بـ 4000 جنية للمخالفين وغلق المنشأة لمدة أسبوع على أن يتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة، وأعطى تعليماته بعمل حملات دورية للمرور على المستشفيات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.

كما ناقش "الداودي"، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021 وكذا الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات على أرض الواقع ومتابعتها بشكل دوري للتعرف على أهم المعوقات التي قد تحد من تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة طبقا للجدول الزمني المقرر لها.

وناقش المحافظ ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم تلقى 67 ألف و335 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجها مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط، موجها المسئولين بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق المحافظة حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ مع مسئولي المرور والوحدات المحلية آلية مصادرة السيارات المتروكة والمتهالكة على جانبي الطرق والتي تمثل عائقا أمام حركة السيارات والمارة وتخصيص أماكن محددة لاستيعاب هذه السيارات.