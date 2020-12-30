شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مدينة الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، والبالغ عددهم 13 متقدما، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظيفة، بما يساعد في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة، ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرض بالإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

حضر الاختبارات سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ،والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد عبده، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام .