شكرا لقرائتكم خبر عن دعوي لوقف قرار وزير التعليم العالي بتعيين عميد للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت جمعية المواساة الاسلامية المالكة للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا- دعوى عاجلة لمحكمة القضاء الإداري دائرة قنا، تطعن فيها على قرار وزير التعليم العالي رقم 5529 بتاريخ 23 نوفمبر 2020 بتجديد تعيين الدكتور عبدالفتاح تركي موسي، عميداَ للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية باسوان «فرع قنا» للعام الدراسي 2021، ووفقا لمذكرة الدعوي فإن القرار جاء مخالفاً لمواد القانون رقم 52 لسنة 1970، في شأن تنظيم المعاهد الخاصة، والتي تنص على ضرورة الرجوع إلى الجهة المالكة (جمعية المواساة الإسلامية بأسوان) لأخذ رأيها في القرار، وهو ما لم تقم به وزارة التعليم العالي واتخذت قراراها بشكل منفرد.

ووفقا لما ورد بالدعوي فقد أكد الاستاذ الدكتور خيري خليل إبراهيم الجميلي، رئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية، والمالكة لمعهد الخدمة الاجتماعية بأسوان وكذلك فرع قنا، أن وزارة التعليم العالي خاطبت الجمعية المالكة للمعهد بكتابها رقم 1379 بتاريخ 7/6/2020 بشأن موافاتها بأسماء مَن ترشحهم لتولي منصب العميد، وذلك نفاذا واعمالا للقواعد القانونية المعمول بها في القانون سالف الذكر، وبالتزامن سارعت إدارة المعهد بعقد جلسة لمجلس الإدارة رقم 30 بتاريخ 8 يولية 2020 ولم توجه خلالها الدعوة لأعضاء الجمعية، وتم خلالها الموافقة على تجديد ترشيح الدكتور عبدالفتاح تركي موسي المطعون عليه، عميدا للمعهد للعام الدراسي 2020، 2021 غير أن وزارة التعليم العالي رفضت هذا الترشيح لمخالفته نص المادة32 من القانون رقم 25 لسنى 1970 بناءاً على رأي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.

وبالفعل رشحت الجمعية مالكة المعهد، ثلاثة اسماء أساتذة تنطبق عليهم جميع الشروط لتولي احداهما منصب عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية فرع قنا، غير ان وزارة التعليم العالي أعادت وأصدرت قرارها لصالح المطعون عليه، دون أن تنظر لترشيحات الجمعية، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام القانون.