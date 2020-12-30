شكرا لقرائتكم خبر عن «مشوار الخير» توزع بطاطين على غير القادرين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت جمعية «مشوار الخير» ضمن حملتها السنوية «سقف وغطا» بطاطين الشتاء على غير القادرين في أسوان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقالت سالى سند رئيس الجمعية، أنه من المقرر زيادة معدلات التوزيع في محافظات الصعيد وتكثيف الجهود للوصول لغير القادرين لمواجهة موجة البرد القارص.

واضافت سند، أن التوزيع هذا العام يتم بالتعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة ويتم اختيار الأسر المستفيدة وفقا لمعايير تضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها وسوف تستكمل مبادرة سقف وغطا أعمالها بباقي مراكز محافظة أسوان.

وأشار عمران الحجر مدير مشروعات الجمعية، إلى أن فريق العمل بالجمعية بدأ فعلياً في الوصول ببطاطين وألحفة الشتاء في أقصى القرى والنجوع بمحافظة اسوان، حيث بدأ التوزيع في قرى خور الشديدة ونجع الرميلة ونجوع ابوالريش بحري بمركز اسوان والحكروب والحجاب والشيمة والكوبانية والاعقاب وجمعية سوا ومطبخ الخير.