شكرا لقرائتكم خبر عن «كريسماس 2021».. ركود يضرب أسواق الإسكندرية.. وبائعون: كورونا «سد نفسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كورونا كسر نفسنا وكان أملنا الناس تشتري ملابس بابا نويل وأشجار الكريسماس علشان يطلعوا من كبت الفيروس».. بهذه الجملة عبّر بائعوا أشجار الكريسماس وأزياء بابا نويل في أسواق المنشية بالاسكندرية، عن خيبة أملهم في التخلص من بضائعهم التي ملأت محلاتهم انتظاراً للزبائن لشرائها مثل كل عام إلا أن فيروس كورونا المستجد، حال دون إتمام فرحة الباعة والمواطنون بكريسماس 2021 هذا العام.

وعلى الرغم من الركود الذي يضرب أسواق الكريسماس، وبابا نويل في الاسكندرية، حتى قبل ساعات من الاحتفال رسمياً برأس السنة للعام الجديد 2021 مساء الخميس، وعدم الاقبال نهائياً على الشراء إلا أن الأسعار تعد مرتفعة وفوق إمكانيات المواطنين خاصة بابا نويل والذي يصل سعر الجامبو منه الذي يمسك آلة موسيقية ويغنى ويرقص إلى 2000 جنيه.

أحمد السواق بائع أزياء بابا نويل واشجار الكريسماس قال لـ«المصري اليوم»، إن أسعار بابا نويل لهذا العام مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة المواد الخام التي يتم تصنيع الأزياء منها، وكذا الوقت الذي يستغرقه الشخص في عمل شجرة الكريسماس مثلاً، مشيرا إلى أن سعر الطوق يتراوح من 30 إلى 45 جنيها حسب الحجم وعدد الأطواق المتصلة ببعضها البعض.

وأضاف أن بابا نويل يتراوح سعره من 35 إلى 200 حسب الحجم، أما الجامبو منه يصل إلى 2000 جنيه حيث يحمل آلة موسيقية ويغنى ويرقص للزبائن، مشيراً إلى أن أشجار الكريسماس يتراوح سعرها من 60 إلى 150 جنيها فيما وصل سعر العروسة إلى 200 جنيه وكرات الثلج بـ35 جنيها.

وقال مينا جرجس، مواطن، إن فيروس كورونا كسر فرحتنا هذا العام، رغم أننا كنا ننتظر هذه المناسبة كل عام على أحر من الجمر لنحتفل برأس السنة الجديدة مع أخوتنا المسلمين في الشوارع والمنازل، مشيراً إلى أن الأسعار للأسف على الرغم من انعدام الاقبال على المحلات إلا انها مرتفعة جدا.

وزينت أشجار الكريسماس وكرات الثلج وبابا نويل مداخل المنشآت الثقافية وخاصة قصر ثقافة الانفوشى والكنائس القبطية في الإسكندرية، إيذانا بالاحتفال بالكريسماس 2021 مساء غداً الخميس.