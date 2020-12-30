شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقي أعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب، والشيوخ، في محافظة شمال سيناء. واستمع الجزار، إلى مطالب أبناء شمال سيناء، والتي عرضها أعضاء المجموعة البرلمانية، مؤكدًا على دراسة تلك المطالب، والعمل على تنفيذها، واهتمام الحكومة بتنمية وتعمير سيناء، خاصة محافظة شمال سيناء، وذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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