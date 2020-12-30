شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 37 ألف و636 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 37636 طن بضائع و484 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 32260 طن بضائع و230 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 5376 طن بضائع و254 شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة Lifa caza وعلى متنها 31 ألف و500 طن ألومنيوم والسفينتين بوسيدون وأمل، بينما تغادر السفينتين الحرية وأمانة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة رحال وغادرت السفينة أمل.

كما شهد ميناء نويبع، اليوم، مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا (وصول وسفر) وغادرت موانئ السويس السفينتينCober nice، 3B spirit.