شكرا لقرائتكم خبر عن العريش تؤكد مجددا على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مركز ومدينة العريش مجددا على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ضمن إجراءات الموجة الثانية من كورونا.

وأعلن العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، على استمرار مقاومة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها نظرا لخطورتها في ظل جائحة كورونا، معلنا عن تشكيل لجان للمرور على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها وعرض المخالفين على الجهات المعنية، مشددا على رؤساء الأحياء بمتابعه الموقف وعمل الانذارات اللازمه لهم، وأنه يتم اتخاذ اجراءات رادعة ضدهم وفقا لقرار الضبطية القضائية في مثل هذه الأمور.

وأشار علاء الشريف مدير ادارة العلاقات العامة بمركز ومدينة العريش إلى أنه في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في طوره الثانى بمدينه العريش العاصمة وتنفيذا للاجراءات الاحترازية وحفاظا على السلامة العامة.. وخاصة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، وأنه بتوجيهات محافظ شمال سيناء فقد وجه رئيس مركز ومدينة العريش الادارة الهندسية وادارة الاشغالات والتراخيص للقيام بحملة مكبرة يتم فيها المرور على مراكز الدروس الخصوصية، حيث سيتم غلقها وتشميعها ومحاسبة أصحابها.