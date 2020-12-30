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رفع 300 متر٣ من المخلفات الصلبة في حملة نظافة بالقرنة

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنه غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة نظافة شاملة بقريتي قبلي قامولا والضبعية.

أسفرت الحملة عن رفع ٣٠٠ متر من القمامة والمخلفات الصلبة بالشوارع، تحت إشراف رؤساء القري ومعدات القرية مدعومة بمعدات من رئاسة المدينة.

وقال عبدالجابر، إن حملات النظافة ورفع المخلفات مستمرة بجميع مناطق القرنة لما تمثله هذه المنطقة من قيمة تاريخية لما تحتويه من مزارات سياحية متعددة واهتمام كبير بزيارتها، موضحا أن هذه الحملات احدى الأدوات التي تحافظ بها على المظهر الحضارى أمام الزائرين القرنة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بمستوي النظافة بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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