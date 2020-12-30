شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلنت السكة الحديد متوسط تأخيرات القطارات اليوم الاربعاء، والتي تراوحت مابين 25 و 105 دقيقة، حيث بلغ متوسط تأخيرات القطارات علي خط بنها - بورسعيد 45 دقيقة. اما عن بقية الخطوط فكانت كالتالي :- أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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