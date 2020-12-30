شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب في القليوبية انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبين القناطر، بسبب عطل مفاجئ، بخط طرد محطة رفع الصرف الصحى قطر 500 مم، بمدينة شبين القناطر.

وقالت الشركة في بيان لها، إن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي «الوكلاء والدلتا وعزبة أبوخضرة» وتم الدفع بالفرق الفنية لسرعة إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه من جديد للمناطق المتضررة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، خلال تلك الفترة.