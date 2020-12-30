«الإسكندرية الأزهرية» تنهي استعداداتها لامتحانات نصف العام (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية استعداداتها التنظيمية والإدارية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 / 2021، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع دخول الموجة الثانية من الوباء.

وأجرى الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة تفقدية ميدانية لعدد من المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، شملت معهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي، والإمام الشافعي الابتدائي بادارة غرب التعليمية؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على أمن وسلامة الجميع، ورافقه أحمد بكري، موجه عام التربية الفنية، ومحمود جمال، مدير أمن المنطقة.

وتابع «خميس»، خلال الجولة، قاعات رياض الأطفال، وملحقات المعهدين، وتأكد من التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا، وتابع استعدادات المعهد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من تجهيز اللجان، وكشوف توزيع الطلاب، وجميع الأعمال التحضيرية.

وعلى هامش الجولة، أشاد بالجداريات التي تم تصميمها بمعهد فتيات القويري، وكرم معلمات التربية الفنية المشاركة في ورشة العمل الفنية، لتصميم وتنفيذ الجداريات.

"الإسكندرية الأزهرية" تنهى استعداداتها لامتحانات نصف العام .. والوكيل الشرعي يتفقد اللجان (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تنهى استعداداتها لامتحانات نصف العام .. والوكيل الشرعي يتفقد اللجان (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تنهى استعداداتها لامتحانات نصف العام .. والوكيل الشرعي يتفقد اللجان (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تنهى استعداداتها لامتحانات نصف العام .. والوكيل الشرعي يتفقد اللجان (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تنهى استعداداتها لامتحانات نصف العام .. والوكيل الشرعي يتفقد اللجان (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تنهى استعداداتها لامتحانات نصف العام .. والوكيل الشرعي يتفقد اللجان (صور)