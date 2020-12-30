البابا تواضروس يشرح خارطة طريق العام الجديد لمجمع كهنة لوس أنجلوس "أون لاين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت، مجمع كهنة إيبارشية لوس أنجلوس، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا سرابيون مطران الإيبارشية، والأنبا سوريال والأنبا أبراهام والأنبا كيرلس. وشارك في اللقاء أيضًا الدياكونيون (الشمامسة المكرسون) الذين يخدمون بلوس أنجلوس والشمامسة وزوجات الآباء الكهنة.

وتحدث البابا تواضروس مع مضيفيه عن خارطة طريق للعام الجديد على المستويين الشخصي والرعوي، وذلك من خلال كلمات رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى: "اِسْهَرُوا. ٱثْبُتُوا فِي ٱلْإِيمَانِ. كُونُوا رِجَالًا. تَقَوَّوْا. لِتَصِرْ كُلُّ أُمُورِكُمْ فِي مَحَبَّةٍ"، وعقب انتهاء المحاضرة حرص قداسة البابا على الإجابة على أسئلة المشاركين في اللقاء الذي امتد لحوالي ساعتين.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، قد زار الأسبوع الماضى مقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، واستمع إلى شرح عن نشاط المعهد خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك من عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف السندي، والكورسات المتخصصة في مجالات التدبير الكنسي المتنوعة.

وأدار مناقشة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد حول تطوير العمل المؤسسي والبحثي في مجالات الخدمة الكنسية؛ وقد رافق قداسة البابا في الزيارة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.