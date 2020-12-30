شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 56 رحلة دولية وداخلية لنقل 4930 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 56 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 4930 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، واشنطن، الرياض، بغداد، جدة، الدمام، المدينة المنورة، لندن، باريس، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، البحرين، عمان، مسقط)، بالإضافة إلي 20 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و طابا و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4930 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.