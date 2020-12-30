شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعدل جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لتبدأ أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المدارس الثانوى والرسمية للغات تعديل جداول امتحانات مواد المستوى الرفيع والتى لا تضاف للمجموع لتبدأ الامتحانات فيها بداية يناير المقبل، حيث حددت بعض المدارس 1 يناير بداية امتحان المواد غير المضافة للمجموع.

وكانت المدارس قررت فى وقت سابق انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بعد 9 يناير المقبل.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات والمديريات التعليمية بعقد امتحانات غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات، في الأسبوع الأول من يناير المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لكورونا.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .



وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة، مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات.



وشددت الوزارة على عدم عقد امتحانات فى أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحين، مع تطبيق قانون مكافحة الغش فى الامتحانات.