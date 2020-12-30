شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مسابقة لتعليم الطلاب شرح المشروعات العلمية باستخدام البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة أفضل CD علي مستوي كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2020 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

أوضح بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه يقدم الطالب خلال الـCD بحثا اجتماعيا أو طبيا أو هندسيا أو فكرة ابتكارية أو مشروع، على أن يراعي فيه :- وضوح الألوان وتنسيقها, ووضوح التعبير والتفاعل بين البرنامج والمستخدم باستخدام التعريفات، والإخراج الفني باستخدام برامج (FLASH MULTI MEDIA - BOWER BOINT- VIDEO).

وتهدف مسابقة أفضل CD تعليم الطلاب كيفية شرح مشروعة أو ابتكاره أو البحث العلمي باستخدام برامج الكمبيوتر (FLASH MULTI MEDIA - BOWE BOINT- VIDEO) ويتم التقييم علي طريقة عرض البحث أو الابتكار باستخدام هذه البرامج.

وعلي الطلاب الرغبين بالاشتراك بالمسابقة تجهيز الCD وتقديمه لإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بمبني (و) إدارة الجامعة في موعد غايته 6 يناير 2021.