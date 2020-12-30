شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدفع بـ 13 قيادة نسائية فى الهيكل التنظيمى للوزارة منهن 4 وكيلات وزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه تم الدفع بـ 13 قيادة نسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد بالأوقاف منهن (4) وكيلات وزارة، فى إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن القيادات النسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد لوزارة الأوقاف هن:

1. المهندسة نهاد محمد سامى حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

2. رندا صلاح محمود دسوقى لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى .

3. المهندسة ليلى عطا الله محمود عثمان وكيل الوزارة للشئون الهندسية بهيئة الأوقاف المصرية .

4. رانيا محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية .

5. الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية .

6. سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين .

7. نسرين محمد خليل التباع – لتسيير أعمال وظيفة مدير عام التطوير المؤسسى .

8. المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى .

9. الدكتورة منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .

10. سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى .

11. روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك .

12. هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات .

13. غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا .