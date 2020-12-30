شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، والمهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عبداللطيف عبداللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس خالد نايف عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس إسماعيل محمد محمدى النادى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس محمد السيد طلبة عطية، كبير أخصائين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بتولى المهندس محمد أحمد الدكرورى محمد، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على مدن (المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – الفشن الجديدة).