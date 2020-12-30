شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الاتحاد الأوروبى يوقعون رسميا على اتفاق بريكست مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع قادة الاتحاد الأوروبي رسميا على اتفاق بريكست مع بريطانيا، بعد ماراثون طويل من المفاوضات بين الجانبين، جاء ذلك نقلا عن العربية.

ولا يزال الخبراء يدرسون جوانب صفقة "بريكست" التجارية المكونة من 1246 صفحة، ولكن يبدو أن المسألة لم تنته بتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بل بدأت، حيث سيتعين الآن تشكيل عشرات اللجان من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى لتشرف على جميع جوانب تطبيق الصفقة، مما يلزمهما بمفاوضات بريكست شبه دائمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن قواعد سفر العمل الجديدة ستعنى أن عارضات الأزياء والموسيقيين قد يحتاجون إلى تأشيرات عمل لأوروبا، ويمكن الشعور بالضرر الاقتصادى الناجم عن استعادة الحواجز التجارية التى تم هدمها سابقًا لسنوات قادمة.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى حين أن الصفقة ضعيفة، كما هو متوقع، هناك إيجابيات، بما فى ذلك، كما يقول الخبراء، بشأن تغير المناخ والطيران والنقل.