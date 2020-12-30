شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الكريمات والصحراوى الغربى بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور،فتح طريق الصحراوى الشرقى و الغربى و الكريمات بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

كانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم الأربعاء عدد من الطرق السريعة و الصحراوية، بسبب ظهور شبورة كثيفة وانعدام الرؤية منعا لوقوع اى حوادث مرورية، طبقا لتحذيرات هيئة الارصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.