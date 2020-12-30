شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت إدارة المرور أغلقت، صباح اليوم الأربعاء، عدد من الطرق السريعة والصحراوية، بسبب ظهور شبورة كثيفة وانعدام الرؤية، منعا لوقوع أى حوادث مرورية، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.