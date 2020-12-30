المرور تعيد فتح طريقى السويس والعلمين عقب تحسن الاحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم إلاربعاء إعادة فتح طريقى السويس الصحراوي والعلمين الصحراوي عقب تحسن الاحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.
وكانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة مائية وسوء الاحوال الجوية على طريقى السويس الصحراوي والعلمين الصحراوي فى الاتجاهين وعلى الفور تم غلق الطريقين فى الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق .
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وفى وقت لاحق ورد اخطار بتحسن الاحوال الجوية وتم اعادة فتح الطريقين مع اعادة تعيين الخدمات المرورية .
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