محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور،فتح محور 26 يوليو بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع اى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. وكانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم الأربعاء عدد من الطرق السريعة و الصحراوية بسبب ظهور شبورة كثيفة وانعدام الرؤية منعا لوقوع اى حوادث مرورية ، طبقا لتحذيرات هيئة الارصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يعيد فتح طريق محور 26 يوليو في الاتجاهين بعد تلاشى الشبورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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