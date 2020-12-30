محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365) قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ، صباح اليوم إلاربعاء ، إغلاق 7 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية. كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية وعلى الفور تم غلق طريق الاسكندرية الصحراوي و المحور في الاتجاهين لوجود شبورة، الطريق الصحراوى الشرقى ، طريق الكريمات و طريق السويس من الكيلو61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين، طريق العلمين الصحراوى، و غلق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتي اسيوط ، لوجود شبورة شبورة كثيفة تعيق الرؤية . وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر طريق الكريمات والسويس والصحراوي الشرقى أبرزهم.. المرور تغلق 7 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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