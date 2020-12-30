الأوقاف: 13 قيادة نسائية بالهيكل التنظيمي الجديد للوزارة منهن 4 وكلاء وزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف (13) قيادة نسائية بالهيكل التنظيمي الجديد للأوقاف منهن (4) وكلاء وزارة.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات اليوم ، إنه في إطار الدفع بالقيادات النسائية ، واهتمام الوزارة بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل ، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة تم تكليف ثلاث عشرة قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف منهن (4) وكلاء وزارة.

وأضاف أن هذه القيادات هن: المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وراندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة ليلى عطا الله محمود عثمان وكيل الوزارة للشئون الهندسية بهيئة الأوقاف المصرية، ورانيا محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، والدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية، وسمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونسرين محمد خليل التباع - لتسيير أعمال وظيفة مدير عام التطوير المؤسسي، والمهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، والدكتورة منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر،وسوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، وروض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك، وهدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، وغادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.