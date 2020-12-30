موجهًا رسالة للمواطنين.. محافظ القاهرة: غدًا آخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء ودفع مبالغ الجدية بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة يوم غد الخميس 31 ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد على أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حال رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حال قبول الطلب وفقًا للقانون.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة هي الأخيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات عند تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وحقوق الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون، مطالبًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً للقانون.