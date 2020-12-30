بالصور.. رفع السيارات المتهالكة بالدقي.. وإشغالات مزلقان الحوامدية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصلت حملات حي الدقي برفع السيارات المتهالكة في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة. وتمت الحملة في شارع لطفي حسونة برفع السيارات المتروكة تم إيداعها في حي الدقي. وفي الحوامدية شنت المحافظة حملات إشغالات مكبرة لضبط الشوارع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محاضر حيال المخالفين. وأسفرت الحملة عن ضبط كافيهات لتقديم الشيش للمواطنين وتم رفع 8 قلب شيشة، وكذلك رفع الإشغالات بمزلقان الحوامدية. وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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